C

uatro días antes del fallo histórico cuan simbólico de la Corte Internacional en La Haya –al mismo tiempo absurdo porque admite las señales de genocidio de Israel, pero omite el imperativo cese el fuego sin el cual el condenado genocidio proseguirá–, el canciller Israel (sic) Katz (IK), del Estado apartheid/paria y anacrónico paleobíblico, exhibió un video en Bruselas, ante sus homólogos de la Unión Europea (UE), que promueve una isla artificial offshore de Gaza, lo cual disgustó a su audiencia que discutía en forma bizantina el sexo de los ángeles sobre el inviable todavía Estado palestino (https://bit.ly/3UePBDm).

El canciller de la UE, el catalán Josep Borrell, quien da más vueltas que un trompo, comentó que el ministro israelí (nota: IK) presentó sus planes para crear islas artificiales (¡megasic!) offshore de Gaza y su plan para una conexión ferroviaria con India (sic).

Según The Irish Times, IK, cuando fue ministro del Transporte en 2017, promovió la idea de que la comunidad internacional (whatever that means) pague por una isla artificial patrullada por Israel que permitiría el abasto, la energía y el agua a Gaza por medio de un puente .

Más allá del hedonismo fariseo de la UE, que vierte estériles lágrimas de cocodrilo sobre la crisis humanitaria de Gaza, sería muy ilustrativo conocer la ubicación en el extenso mar Mediterráneo –de una superficie de 2.5 millones de kilómetros cuadrados– y a cuántas islas artificiales ascenderían en número para colocar a 2.3 millones de palestinos que quedan en Gaza y a otros 3 millones de palestinos de Cisjordania y Jerusalén occidental.

¿Quién estaría a cargo de la construcción de viviendas y el manejo higiénico, urbano, acuífero y alimentario de tantas islas artificiales?

¿Se haría cargo de todo el diseño del canciller IK, el jázaro (https://bit.ly/3QqemJr) Larry Fink, de BlackRock, que se ha adueñado de lo que queda de Ucrania con su correligionario el comediante Zelenski (https://bit.ly/3HCLIR2), promotor del Gran Israel (https://bit.ly/3MZYCMbx), el proyecto cosmogónico de su otro correligionario Netanyahu?