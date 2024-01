Tenía razón Netanyahu

C

uánta razón tenía Benjamin Netanyahu de que ni La Haya ni nadie iba a detener la decisión de arrasar Palestina.

Bien que sabe cómo les tiembla la mano a los jueces cuando se trata de Estados Unidos e Israel.

Ahora ya lo sabe también la humanidad entera. ¡Qué lástima!

Benjamín Cortés V.

Condena evasivas de organismos internacionales

Cuantas veces sea necesario, nos sumaremos a las millones de voces en todo el mundo que exigen cesen de inmediato el fuego y el genocidio contra la población civil inocente, indefensa, desarmada, sin lugar dónde refugiarse o huir de las bombas, las balas y hasta las armas prohibidas como el fósforo blanco que el estado genocida de Israel asesta sin descanso, 24 horas al día, desde hace más de tres meses al pueblo palestino, ocasionando ya casi 30 mil muertes, principalmente de niños, mujeres, ancianos y personal que realiza labores primordiales como son periodistas, profesores, personal de salud así como la destrucción total de toda la infraestructura de los sistemas de salud, educación y demás necesidades básicas de cualquier población.

Para la mayor parte de la humanidad es un genocidio.

Condenamos las respuestas insuficientes, legaloides y evasivas de los organismos internacionales y la mayor parte de los gobiernos del mundo que no son congruentes con la magnitud de la tragedia humana que está ocurriendo.

Hoy y siempre diremos !nunca más, ningún Holocausto!, !nunca más! ni en Europa ni en Palestina ni en ningún lugar del mundo.

La cita es en el Ángel de la Independencia a las 15 horas para marchar hacia el Zócalo capitalino, pasando por la embajada del país que financia y apoya la agresión imperialista contra los palestinos.

Gabriel Pérez, Jesús Gumaro Viacobo, Humberto Aguirre, José Luis Tuñón, Paola Lince, Adriana Hernández, Coordinadora de Solidaridad con Palestina en México, Movimiento Mexicano de Solidaridad con Palestina, Plataforma Común por Palestina

Por dignidad nacional es necesario ajustar cuentas a ex presidentes

Fue una vil provocación la presencia en el país del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León a sabiendas de que el daño ocasionado a los mexicanos no tiene equivalente material ni moral en la historia del país, no obstante que Porfirio Díaz terminó entregando los bienes públicos a particulares, principalmente a extranjeros; el tecnócrata más recalcitrante del periodo neoliberal fue el brazo ejecutor de la implementación del tristemente célebre Fobaproa por supuestas quiebras financieras, todas de origen ruin y perverso.