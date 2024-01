El gigante asiático acusa a Washington, que no reconoce oficialmente a Taiwán y no apoya su independencia, de ser el principal proveedor de armas y apoyo a las autoridades de la isla. Estados Unidos debe implementar concretamente su compromiso de no apoyar la independencia y respaldar la reunificación pacífica de China , añadió el ministro.

Sullivan destacó la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán , según el comunicado de Estados Unidos, que espera que China use su influencia sobre Irán para detener los ataques de los hutíes de Yemen –apoyados por Teherán– contra barcos en el mar Rojo, afirmó la fuente de la Casa Blanca, que pidió el anonimato.