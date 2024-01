Nueva York

A

un observador casual de la reciente Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) en Dubái se le podrá perdonar si le atribuyó mucha importancia al evento. Durante las sesiones, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres (https://bit.ly/3OludZh), advirtió: Estamos al borde de un desastre climático, y esta conferencia tiene que ser un punto de inflexión . Después, cuando se llegó a un acuerdo final, el ministro canadiense de medio ambiente, Steven Guilbeault, celebró (https://reut.rs/42dxPCz) el logro de compromisos innovadores con la energía renovable, la eficiencia energética y la transición al abandono de los combustibles fósiles .

Pero la verdad es que ni el contenido del acuerdo de Dubái (https://bit.ly/498rMRZ) ni lo que quedó fuera de él tendrán mucho impacto sobre el cambio climático. Esta película ya la vimos muchas veces, comenzando por el tratado de 1992 (https://bit.ly/3SCfoEt) que creó el Convenio Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. En aquel momento, todos los países se comprometieron a prevenir un cambio climático peligroso , para lo que hubiera sido necesaria una reducción drástica de la emisión anual de gases de efecto invernadero (GEI). Pero la emisión no ha dejado de crecer, aunque a un ritmo más lento que de no haberse firmado el acuerdo. Los compromisos voluntarios han resultado mayoritariamente vanos.

Seamos claros: no estamos insinuando que todas estas advertencias sobre los riesgos climáticos y la necesidad de actuar sean desacertadas. Somos economistas que hemos dedicado décadas a estudiar el cambio climático, y sabemos que quienes se oponen a una respuesta significativa han usado muchas veces una parte de la bibliografía económica a su favor. Como señalamos en un informe (https://bit.ly/47SGmvT) reciente para el Institute of Global Politics, los modelos económicos con los que se pretende identificar políticas óptimas para el clima suelen subestimar sistemáticamente (https://bit.ly/3HCH0D8) los beneficios de la reducción de emisiones y exagerar los costos.

Además, los economistas se han dejado fascinar por una única solución (los impuestos al carbono) y eso ha llevado al error de afirmar (https://bit.ly/3u9t5RF) que el modo más eficiente de reducir las emisiones es ponerles precio, y que con eso ya es suficiente. Pero en realidad, los numerosos fallos de mercado que impiden una transición veloz y equitativa a la neutralidad de carbono ponen de manifiesto la necesidad de apelar a una diversidad de políticas (incluida la fijación de precio a las emisiones).

Hoy el mundo está lleno de desafíos urgentes que compiten con el cambio climático por la atención de los funcionarios y de la gente. Por eso, en vez de dar tanta importancia a conferencias internacionales que demandan apoyo unánime, no imponen responsabilidades y al final tienen poco efecto sobre las emisiones, deberíamos dirigir nuestras energías hacia la negociación de acuerdos que puedan lograr transformaciones en unos pocos sectores económicos cruciales.

Ya se sabe que esta clase de selectividad funciona. Basta pensar en el Protocolo de Montreal (https://bit.ly/3S87KQs), que protege la capa de ozono estratosférica, o en el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (https://bit.ly/3Ol8wJ7) (Marpol). A diferencia de los compromisos voluntarios de las COP, estos dos tratados crearon obligaciones vinculantes que se pueden hacer valer a través del comercio internacional. El Protocolo de Montreal prohíbe a los países participantes comerciar clo­ro­fluorocarburos (sustancias químicas destructivas de la capa de ozono) con países no participantes; y el Marpol estipula que los buques que no cumplan ciertos criterios técnicos no podrán usar los puertos (https://bit.ly/3Oh2r04).

Los dos tratados funcionan porque crean una retroalimentación positiva: cuantos más países se incorporan, más aumenta la presión sobre los otros para firmarlos. El resultado fue que en unas pocas décadas la capa de ozono volverá a la situación anterior a 1980; y más de 99 por ciento (https://bit.ly/3vUB85y) del transporte marítimo de petróleo ahora cumple las normas del Marpol, lo que en la práctica elimina una importante fuente de contaminación marina.