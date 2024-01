Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 28 de enero de 2024, p. 26

La alcaldesa Sandra Cuevas revictimizó al ciudadano Roberto Noricumbo, a quien presuntamente ordenó golpear el jueves pasado en Paseo de la Reforma, al señalar que él fue quien la agredió con señas obscenas , afirmó la ex secretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Dunia Ludlow Deloya.

Tras acompañar a Noricumbo a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) la noche del viernes, la ex funcionaria señaló que la defensoría local deberá dar seguimiento a las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de Justicia por lesiones y abuso de autoridad.

En un video que difundió ayer en sus redes sociales, que grabó en la sede de la CDH, Ludlow expresó que la presentación de la queja es importante porque justo la comisión es la que va a avalar que el procedimiento judicial continúe y que efectivamente la fiscalía no vaya a congelar la investigación .

Por su parte, Noricumbo dijo que confía en todas las instituciones a las que acudió el jueves y viernes, es lo correcto lo que cualquier persona tiene que hacer cuando una autoridad nos abuse, y en este caso a quien nosotros supuestamente votamos para que nos representara como autoridad, como la alcaldesa Sandra Cuevas .