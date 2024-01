▲ Cualquier recipiente es bueno para tener un poco, además de que ya no es rentable usar la lavadora. Foto Pablo Ramos

Elba Mónica Bravo y Ángel Bolaños

Periódico La Jornada

Domingo 28 de enero de 2024, p. 23

Por el recorte en el suministro de agua proveniente del sistema Cutzamala que afecta a casi toda la ciudad, los capitalinos recurren a diferentes medidas para ahorrar la poca que tienen, desde almacenar agua en botes y cubetas, construir cisternas, reducir el gasto en sus actividades diarias hasta comprar botellones e incluso pipas.

En las colonias Hipódromo y Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, los residentes dijeron que se bañan en cinco minutos, no se cambian de ropa a diario y lavan en el lavadero, no con lavadora, así como el reciclado de agua para el sanitario, el lavado de patios y para regar las plantas.

La representante vecinal de la colonia Hipódromo, Quetzal Castro, comentó que no se había observado que disminuyera la presión de agua, pero que el viernes no cayó ni gota , por esa razón la almacena en algunos botes para no quedarse sin el líquido.

Eugenia Hernández, de la colonia Condesa, señaló que desde hace unos seis años ya no cae agua después de las 14 horas, por lo que los vecinos cooperaron hace unos meses para construir una cisterna en el edificio que habita.

En la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, la residente de la calle San Felipe, Soledad Gómez, indicó que la semana pasada no llegó el agua por dos días, y al no tener cisterna en su casa la tienen que almacenar en botes.