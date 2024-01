L

a guerra de Ucrania volverá a ocupar primeras planas dentro de un mes, cuando se cumplan dos años del intento de invasión rusa, pero como hay días en los que parece que el conflicto no existe, el recordatorio siempre es pertinente: en este preciso instante sigue habiendo una guerra abierta en territorio europeo. Da miedo pensar en lo que uno puede llegar a normalizar empujado por la rutina y el indiferente avance de las hojas del calendario. El tiempo no deja de ser, entre otros atributos, una trituradora de emociones. De ahí la importancia de parar la masacre israelí en Gaza antes de que la asumamos como parte del paisaje habitual. Ojalá las medidas cautelares dictadas ayer por la Corte Internacional de Justicia sirvan para ello.

Pero hoy nos quedamos en Ucrania, donde las matemáticas penales empiezan a imponer sus reglas. La propaganda de guerra es un arma potente, para qué negarlo, pero en el momento en el que las soflamas más subidas de tono chocan contra la tozuda realidad, la propaganda pasa a ser un arma de doble filo, pudiendo desembocar en el desánimo de quienes se suponía que había que motivar. Porque a estas alturas parece indiscutible que la gran contraofensiva anunciada a bombo y platillo por Ucrania ha quedado en nada. Apenas se han movido las líneas del frente. Pero como indican analistas como Anatol Lieben y George Beebe, el hecho de que no ocurra gran cosa en el campo de batalla no significa que no esté pasando nada en la guerra.

El propio paso del tiempo provoca cosas e incorpora las citadas matemáticas penales a la ecuación. Con ellas quiero referirme a varios hechos que hacen que, por sí solos, la balanza vaya inclinándose, parcialmente, hacia Moscú. Para empezar, Rusia tiene cuatro veces más población que Ucrania, lo que le confiere una ventaja evidente en un conflicto a largo plazo. En Ucrania, los problemas para reclutar soldados son reales y las divisiones en el seno del gobierno son cada vez más recurrentes. Para seguir, la economía rusa no se ha recuperado de las sanciones occidentales. La exportación de materias primas a Asia y la orientación industrial al esfuerzo de guerra han hecho crecer el PIB 3 por ciento en 2023, según fuentes poco sospechosas, como JP Morgan. En Europa, el crecimiento ha sido de un exiguo 0.6 por ciento, mientras Ucrania difícilmente podría mantener el esfuerzo bélico sin la ayuda exterior.

Ese apoyo, al menos en términos militares, está estancado y no cumple con los plazos prometidos por Washington y Bruselas. Los últimos meses, Kiev ha dilapidado un arsenal enorme sin conseguir mover de su sitio a los rusos, que han gastado mucho menos, esperando pacientemente a que la fruta madura caiga del árbol.