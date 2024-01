Arturo Sánchez Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 27 de enero de 2024, p. 11

Calakmul, Camp., El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que puede apostar a quien quiera a que se continuará la transformación del país.

Sin referirse explícitamente a las próximas elecciones presidenciales, el tabasqueño aseguró que al término de su mandato se retirará satisfecho porque el pueblo segui-rá gobernando.

Me faltan ocho meses para mi jubilación, pero me voy a ir muy contento, hasta puedo ganar una apuesta al que quiera , pues les puedo decir que va a continuar la transformación. Ya se echó a andar este movimiento y va a seguir adelante para que el pueblo siga gobernando , declaró el mandatario al inaugurar simbólicamente después del mediodía una Gasolinera Bienestar en el ejido Conhuas, en el municipio de Calakmul.

Ante vecinos de la zona y acompañado de la gobernadora Layda Sansores y otros funcionarios, sostuvo que se acabó la época en que los políticos sólo se acercaban a la población para buscar su voto con promesas que luego no cumplían y declaró que ya va a gobernar el pueblo para siempre, porque eso es la democracia .

La primera Gasolinera Bienestar en el estado abastecerá a Conhuas, comunidad que a diferencia de otros ejidos, ha apoyado la construcción del Tren Maya desde el principio.

La secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, explicó que la construcción de la estación de combustible, que aún no funciona, pues entrará en fase de pruebas y luego será operada por una cooperativa de la comunidad, se hizo en respuesta a un solicitud que los ciudadanos de Conhuas hicieron al gobierno federal durante el proceso de consultas para la construcción del proyecto ferroviario.

Más tarde, en Xpujil, el mandatario inauguró la modernización del acueducto Adolfo López Mateos Escárcega-Calakmul, que aún no cuenta con la red de distribución que llevará el líquido a entre 20 y 30 comunidades y más de 70 mil personas que padecen de escasez.

En la ceremonia en el tanque de distribución mil 500, en el kilómetro 154 de la carretera federal Chetumal-Villahermosa, la gobernadora Sansores afirmó que la obra se termina con éxito y nos sentimos muy felices .

López Obrador sostuvo que todos los proyectos de infraestructura emprendidos por su gobierno tienen que ver con el desarrollo futuro del país y se comprometió a que quedarán listos antes de que concluya su mandato.

La demanda de agua viene desde hace muchos años , recordó. Ya no va a hacer falta el agua. Ya se terminó el acueducto. No es cualquier obra, son 90 kilómetros .

Reconoció que hace falta la red de distribución, pero afirmó que se atenderá este punto. Antes de que yo concluya, en ocho meses, nos vamos a encontrar y ya van a tener agua en sus casas. Ese es mi compromiso. Me canso, ganso .

Un grupo de vecinos protestó a las afueras del lugar donde se celebró la inauguración. Llevaban pancartas que decían que la obra está inconclusa y que continúan sin agua en sus casas.

Durante la mañanera, el Presidente celebró que la candidata del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, vaya a realizar, según anunció, conferencias a partir de la próxima semana, pero no tan temprano como la que él lleva a cabo desde el inicio de su mandato.

Ein pronunciar el nombre de la panista, dijo: Me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera. Me da mucho gusto . Agregó que aunque el anuncio es que iniciará a las 10 de la mañana, porque “los fifís no crean que se levantan temprano”, de todas formas está bien, mucho muy bien , porque es parte de la libertad.

Agradecimiento a China

Tras la llegada del primer buque procedente de China al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un primer lote de los electrodomésticos que México compró a esa nación para apoyar a los damnificados por el huracán Otis, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobierno de su homólogo Xi Jinping por este apoyo.

En la mañanera, a través de un video, se dio a conocer que los acuerdos para la adquisición de estos productos es por 59 mil 592 refrigeradores y 34 mil 132 estufas con los chinos, y 30 mil refrigeradores con los sudcoreanos.

Agradecer al gobierno de China, porque ya empezaron a llegar los enseres domésticos que se compraron en ese país, y ésta es una buena noticia para la gente de Acapulco y de Coyuca (de Benítez) , los dos municipios de Guerrero afectados por el paso del meteoro.

El 22 de enero arribó al puerto de Lázaro Cárdenas el primer buque –de ocho– procedente de China con 107 contenedores en los que se transportaron 9 mil 16 refrigeradores y 3 mil 930 estufas.

(Con información de Andrea Becerril y Emir Olivares)