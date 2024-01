E

l informe de este año sobre desigualdad de Oxfam contiene dos datos escalofriantes: desde 2020 hasta 2024, los cinco magnates planetarios recibieron 14 millones de dólares por hora; mientras que un trabajador necesitaría doce siglos para ganar lo que un presidente de una de las empresas de Forbes 100 obtiene en un año. A nivel global, los ultramillonarios duplicaron sus riquezas con la pandemia y 5 mil millones de trabajadores perdieron al año un mes completo de salario por la inflación. Es preocupante que no hayan sido los sindicatos o los estados los que reaccionaran, sino los mismos millonarios. Al menos, algunos de ellos. Hace unos días, pidieron en la reunión del G-20 que les aumentaran los impuestos. Los ricos pidiendo que les quiten algo de sus incomensurables fortunas habla precisamente de estados nacionales arrodillados frente al gran capital. Entre los firmantes está la heredera de Disney y Morris Pearl, que dirige Blackrock. La carta descubre el hilo negro: La promesa de que la concentración de la riqueza arriba nos beneficiaría a todos resultó falsa .

En el caso mexicano, el informe detalla que 14 de los más ricos tienen 8 de cada 100 pesos de la riqueza nacional, siendo Carlos Slim el que detenta la mitad. Slim tiene la misma riqueza que casi 64 millones de mexicanos. A esa lista de 14 se le suman otros ultrarricos cuya característica en común es que deben sus fortunas a su relación con el poder político. Personas como el dueño de juegos de azar, Hank Rhon, hijo del profesor que amasó su fortuna otorgándose contratos de obra pública mientras gobernaba el estado de México y el Distrito Federal; Germán Larrea y Alejandro Baillères, de las concesiones mineras; Salinas Pliego de la antes pública televisora que recibiera un préstamo millonario de Raúl Salinas de Gortari, el hermano del Presidente que la estaba poniendo a la venta, o Rufino Vigil, que se quedó con el monopolio del acero después de la quiebra artificial de las tres acereras del Estado, vendidas en 700 millones de dólares cuando valían más de 6 mil millones.