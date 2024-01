Pues bien, Conhuas se ubica al sureste de la capital campechana y para sus habitantes el abasto de combustibles no sólo era complicado, sino que les resultaba carísima su compra. El presidente del comisariado ejidal de esa población, Eduardo Damián Oliveros, dijo: estamos muy orgullosos y muy contentos con la ayuda que se nos ha prestado; se ha hecho un trabajo ejemplar. Nosotros también hemos trabajado a marchas forzadas. Sabemos que va a traer bienestar. Y la cooperativa que tiene aquí el ejido, que se va a seguir agrandando con más ejidatarios, ha puesto en buenas manos esa inversión; nosotros, que sabemos cuánto nos está costando; seguirá adelante, y no nada más la gasolinera, todo lo que venga adelante .

En la inauguración, López Obrador aprovechó para comentar que sumado a la gasolinera, que es de ustedes, es de la cooperativa de Conhuas, y que sea para bien; además, vamos a inaugurar el acueducto de 90 kilómetros para llevar agua a Xpujil, que esa es una obra importantísima, porque siempre han padecido mucho por la escasez de agua y no habrá más. Y antes de que yo termine se va a inaugurar el Tren Maya y les va a ayudar mucho. Y la recomendación es que se cuide la naturaleza. Ya se amplió la reserva a un millón 500 mil hectáreas, porque van a visitarles de todo el mundo por la importancia, y lo que queremos es que no se queden allá en el norte de Quintana Roo o en la Riviera Maya, sino que para eso se hizo el tren, para que se internen a todo Quintana Roo, porque no es lo mismo el norte de Quintana Roo, no es lo mismo Cancún que Chetumal, o que Morelos, o que Felipe Carrillo Puerto. Y, lo mismo, queremos que vengan hasta acá, al municipio de Calakmul, a Xpujil, Conhuas y a Escárcega, es todo un circuito de mil 500 kilómetros de vías férreas .

El hecho concreto es que los habitantes de Conhuas contarán con suficiente combustible y a precio accesible, en una decisión de beneficio directo a la población, sin que empresarios del sector metan la mano y saquen raja.

Las rebanadas del pastel

El esperpéntico Javier Milei no sólo está empeñado en matar por hambre a los argentinos (ayer se registraron más alzas en alimentos, transporte, electricidad, combustibles y todo lo demás), sino que se aplica en eso de reventar las relaciones diplomáticas con otros países, como en el caso de Colombia. Al presidente Gustavo Petro lo acusó de comunista asesino . Entonces, más que un calmante o un bozal, lo que al libertario le urge es una estancia prolongada en un centro de salud mental.

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com