M

ientras el Estado busca desaparecer a los desaparecidos, las familias de las más de 100 mil personas reportadas como tales siguen reclamando su búsqueda y presentación. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) es una vergüenza, denuncian, pues no se encuentran los nombres que ya estaban registrados, otros están con datos incompletos o erróneos e incluso hay quienes tienen anotaciones de que no hay persona de contacto , lo cual habla del desprecio gubernamental a las víctimas y sus familiares y pone en evidencia que, en caso de que se estén realizando búsquedas, se está partiendo de datos equivocados.

Las familias no olvidan y siguen cualquier indicio que los lleve a saber el paradero de su persona querida, al tiempo que reclaman al Estado que cumpla lo que le corresponde. En este contexto, esta semana nuevamente se presentaron familiares y activistas a colocar frente a Palacio Nacional otros dos memoriales: uno por Antonio Verástegui y su hijo Antonio de Jesús, desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Coahuila, y el de Alfonso Moreno Baca, desaparecido el 27 de enero de 2011 en Monterrey.

Una jardinera en uno de los costados de la Plaza de la Constitución es ya lugar de la memoria desde el que se exige al gobierno (y al que sea que mande) que deje de simular estrategias de búsqueda. Los memoriales, advierten los buscadores, serán temporales, de tal manera que se retirarán cuando aparezcan sus familiares.