Kim Sengupta y Joe Middleton

The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 27 de enero de 2024, p. 17

La Haya., Los jueces de Naciones Unidas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) decretaron que Israel debe asegurar que sus fuerzas no cometan genocidio contra los palestinos en Gaza. En una audiencia en La Haya, Países Bajos, ayer, el colegio de 17 togados decidió no desechar la demanda de genocidio contra Israel y señaló que éste debe proveer ayuda humanitaria básica en la franja de Gaza, pero no llegó al punto de ordenar un cese el fuego.

Sudáfrica solicitó que el tribunal ordenara a Israel detener su operación, la cual ha devastado gran parte del territorio y dado muerte a más de 25 mil palestinos, de acuerdo con autoridades de Salud en Gaza. En cambio, la corte llamó a Tel Aviv a intentar contener la mortandad y los daños causados por su ofensiva militar, que sigue adelante y ha ocasionado una crisis humanitaria. El veredicto constituye un golpe a Israel, pues entraña un poderoso llamado de atención por su conducta durante la guerra, la cual, debe cambiar sustancialmente .

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó que la demanda de genocidio es escandalosa y que su gobierno continuará haciendo lo que sea necesario para defenderse .

Presión a EU y GB

Como cualquier país, se tiene un derecho inherente a defenderse , afirmó en un comunicado. El vil intento de negar este derecho fundamental es una patente discriminación contra el Estado judío, y fue justamente rechazado , sostuvo.

La postura de la CIJ también ejerce presión sobre los aliados de Israel, como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, para procurar que el país acate la medidas de la corte.

De la audiencia cargada de complejos argumentos legales, el máximo tribunal de la ONU:

– Rechazó desechar la demanda de Sudáfrica y señaló que las acusaciones de genocidio son plausibles .

– Aseveró que los palestinos parecen calificar para ser un grupo protegido por la Convención sobre el Genocidio de 1948.

– Condenó el lenguaje deshumanizante de funcionarios israelíes.

– Decretó que Israel debe hacer cuanto esté en su poder para prevenir el genocidio, incluyendo abstenerse de matar o causar daño a los palestinos.

– Advirtió al país que necesita evitar la publicación de comentarios que puedan interpretarse como incitación a cometer genocidio.

– Decretó que Israel requiere con urgencia proporcionar ayuda básica al pueblo en Gaza.

Joan E. Donoghue, presidenta de la corte, quien leyó el fallo, abrió la audiencia señalando que la guerra de Israel contra Hamas “está causando bajas civiles masivas, extensa destrucción de infraestructura civil y el desplazamiento de la abrumadora mayoría de la población de Gaza. “La corte –añadió– está agudamente consciente de la extensión de la tragedia humana que se de-senvuelve, y profundamente preocupada por la pérdida continua de vidas y el sufrimiento de inocentes.”

En un artículo en The Independent, sir Malcolm Rifkind, parlamentario del Partido Conservador británico, elogió a los jueces de Naciones Unidas, afirmando que, si bien no habían llegado a una conclusión sobre si se ha cometido genocidio en Gaza ni llamaron a un cese permanente del fuego, sí trataron el caso con la seriedad debida .

En total, la corte dispuso seis medidas provisionales para proteger a los palestinos en Gaza, y señaló que Israel debe presentar en el curso de un mes un informe sobre su progreso en el cumplimiento de esas acciones.

Después de la emisión del fallo, una multitud de simpatizantes a la causa palestina, que se había reunido fuera del edificio en La Haya, ondearon banderas palestinas y corearon ¡Alto al fuego, ahora! y ¡Libertad a Palestina!

El gobierno sudafricano expresó su beneplácito con la CIJ, en tanto que Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad israelí, contestó con un mensaje en la red social X: Hague Shmague ( La estúpida Haya ).

El Ministerio palestino del Exterior expresó aprobación a la postura de la corte y manifestó que se ha resuelto “a favor de la humanidad y del derecho internacional.