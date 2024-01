De La Redacción

Sábado 27 de enero de 2024, p. 7

Las películas Sujo y Frida fueron premiadas en el Festival Internacional de Cine Independiente de Sundace. La primera está dirigida por el tándem de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, la cual obtuvo el Gran Premio del Jurado en la categoría World Cinema Dramatic (Película dramática internacional).

La cinta Frida, bajo la dirección de Carla Gutiérrez y con una coproducción México-Estados Unidos, obtuvo el Premio de Edición Jonathan Oppenheim. El filme presenta un viaje íntimo a través de la vida, mente y corazón de Frida Kahlo.

In the Summers es un conmovedor drama protagonizado por el músico puertorriqueño Residente sobre la complicada relación de un padre adicto y sus hijas que se llevó el Gran Premio del Jurado en el 40 Festival de Cine de Sundance, mientras que el máximo honor en la categoría de documental fue para Porcelain War, sobre una pareja ucrania que elabora cerámicas pintadas intrincadamente, mientras la guerra hace estragos a su alrededor.

Dirección para Lacorazza

Ambos premios, anunciados ayer en Park City, Utah, son para directores debutantes. In the Summers fue escrita y dirigida por la cineasta queer colombiana-estadunidense Alessandra Lacorazza. Sigue poéticamente a un padre imperfecto y a sus hijas durante casi dos décadas. Lacorazza también obtuvo el premio de dirección.

“Para los queers, para los latinos, para los migrantes, esto es para ustedes”, dijo Lacorazza, cuya película se desarrolla en Las Cruces, Nuevo México.

Porcelain War es el segundo documental sobre la guerra de Ucrania que gana en Sundance tras 20 Days in Mariupol del año pasado y fue realizado por Brendan Bellomo y Slava Leontyev.

Este premio se debe a la valentía del pueblo de Ucrania , declaró Bellomo. Y este galardón es por la belleza del pueblo de Ucrania .

Sujo es un filme mexicano de las cineastas Astrid Romero y Fernanda Valadez, sobre un niño huérfano que intenta escapar de las garras de la violencia del narcotráfico y se llevó el Gran Premio del Jurado a la mejor película dramática mundial. A New Kind of Wilderness, sobre una familia noruega que busca vivir fuera de las normas sociales, ganó el premio del jurado al mejor documental mundial.

El premio del festival votado por el público de Sundance fue para Daughters, el conmovedor documental de Natalie Rae y Angela Patton que sigue a cuatro niñas mientras se preparan para un baile especial con sus padres encarcelados. El filme también ganó el premio del público al mejor documental estadunidense.

Dìdi, de Sean Wang es una película sobre el paso a la edad adulta que retrata a un niño taiwanés-estadunidense de 13 años; se llevó el premio del público a la mejor película dramática estadunidense y ganó el premio del jurado por su conjunto.

Ibelin, que fue adquirida por Netflix en Sundance, ganó el premio del público al mejor documental de cine mundial y un premio del jurado por la dirección de Benjamin Ree. La película sigue la historia de Mats Steen, un noruego que murió de una enfermedad muscular degenerativa a los 25 años. Sólo después de su muerte, sus padres descubrieron lo ampliamente conocido y celebrado que era Steen en Internet por su blog personal y a través del videojuego World of Warcraft.

Girls Will Be Girls, sobre un internado en el Himalaya, ganó el premio del público al mejor drama cinematográfico mundial. La película producida por Darren Aronofsky Little Death, protagonizada por David Schwimmer como guionista de televisión, ganó el premio NEXT Innovator. El galardonado del público fue el drama irlandés Kneecap, sobre un trío de rap de Belfast, coprotagonizado por Michael Fassbender.

Los ganadores de los premios se podrán ver vía streaming en el sitio web del festival desde hoy hasta el cierre de Sundance el domingo.

Las triunfadoras de Sundance a menudo se convierten en algunas de las películas más aclamadas del año. El festival del año pasado presentó Past Lives, de Celine Song, nominada a mejor película y mejor guion por los premios de la academia. Otros títulos de Sundance que llegaron a los Óscar incluyen la ganadora a la mejor película de 2022 CODA: Señales del corazón, Summer Of Soul y Minari.

La 40 edición del festival trajo películas de alto perfil, como la bien recibida A Real Pain, de Jesse Eisenberg, protagonizada por el director y Kieran Culkin; el viaje por carretera de Will Ferrell y Harper Steele Will & Harper y el emotivo documental Super/Man: The Christopher Reeve Story.

Este año A Real Pain, que también obtuvo un premio de guion para Eisenberg, estuvo entre las películas mejor vendidas, sumando 10 millones de dólares por la compra por parte de Searchlight Pictures. Neon adquirió la historia de fantasmas de Steven Soderbergh Presence. Y el thriller de terror It’s What’s Inside se vendió a Netflix por 17 millones de dólares.

