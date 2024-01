Los visitantes, en particular los colegiales que visitan estas salas para conocer la historia del país, dejarán de poder ver objetos como la canoa de corteza de abedul de origen Menominee, dardos que datan del año 10 mil aC y una muñeca Hopi Katsina de lo que hoy es Arizona.

La medida, que a algunos puede parecer repentina y a otros tardía , refleja, no obstante la creciente urgencia de todos los museos de cambiar sus relaciones y la representación de las culturas indígenas , sostiene la máxima autoridad del museo neoyorquino, cuyo departamento de antropología es uno de los más antiguos y prestigiosos del país.

En tanto, el Museo Field de Chicago, el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad Harvard y el Museo de Arte de Cleveland, han cubierto vitrinas o retirado los objetos más sensibles del patrimonio cultural y sagrado de las tribus, según el diario The New York Times.

Aunque está prohibida la exhibición de restos humanos en los museos, la nueva normativa da hasta 2029 de plazo para que preparen dichos restos y objetos que los acompañaban en tumbas para devolverlos a sus lugares de origen.

Bryan Newland, secretario adjunto de Asuntos Indígenas y ex presidente tribal de la comunidad indígena Bay Mills, citado por The New York Times, indicó que las normas se elaboraron en consulta con los representantes tribales, que querían que sus antepasados recuperaran la dignidad en la muerte.