Sábado 27 de enero de 2024, p. 4

El escritor serbio Goran Petrović falleció a los 62 años. Reconocido por sus novelas cercanas al realismo mágico, declaró a este diario que más que una réplica del presente, le interesó hacer metáforas de la realidad, y consideró la literatura una dimensión que expande y explica el planeta.

Hasta siempre, querido amigo. Gracias por compartir con nosotros tu alma y tu literatura , publicó en sus redes sociales la editorial mexicana Sexto Piso, que fue de los primeros en anunciar el fallecimiento del autor de El cerco de la iglesia de la Santa Salvación. Dejó una huella imborrable en la historia de nuestra editorial y en los corazones de sus lectores, en México y el mundo .

Uno de los más prestigiados autores serbios contemporáneos nació en Kraljevo en 1961. En 2000 ganó el premio NIN a la mejor novela publicada en Serbia por La mano de la buena fortuna, obra en la que logró lo que pocas veces se consigue: esculpir una de las piezas más perfectas que habitan la llamada Literatura Absoluta , describió Sexto Piso, que ha dado a conocer en español seis de sus títulos, incluidos Bajo el techo que se desmorona (2010) y Diferencias (2006).

El escritor serbio se caracterizó por un increíble y cuidadoso manejo de la lengua. En 2003, con motivo de la publicación en México de su primera novela traducida al español, Atlas descrito por el cielo (1993), consideró que se trata de un país que siempre ha sido mágico, algo especial . En la entrevista publicada en La Jornada reconoció la influencia de escritores latinoamericanos, como Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.