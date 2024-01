Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 27 de enero de 2024, p. 26

Pese a hacer filas de dos horas en el módulo de la Secretaría del Bienestar del parque Cantera, en avenida del Imán, colonia Ajusco, para recibir la tarjeta actualizada en la que se depositará su pensión, algunos adultos mayores dijeron haber recibido buen trato por parte de los encargados.

Justificaron que la espera prolongada es porque ya somos muchos ; sin embargo, destacaron que ni en la fila ni al entrar al parque se les hizo algún comentario sobre política, y tampoco ningún llamado a votar por algún partido.

José Luis, de la colonia Prado Churubusco, señaló que la Pensión para el Bienestar es un buen programa del gobierno, porque pasaron décadas y nunca recibimos nada, porque todo lo robaban, no hay otra explicación .

Luz Elena, quien recibió una llamada el 24 de enero para notificarle que debía recoger su tarjeta, mencionó: sí, es verdad que vienen personas con un carro lujoso, pero también es cierto que somos muchos los que tenemos necesidades y la pensión nos ayuda a resolverlas .

Después del mediodía el sol quemante hizo que los adultos se cubrieran con carpetas y otros con su copia de la credencial del INE, único requisito para recibir el plástico. Algunos llevaban un banquito y sólo quienes iban acompañados salían de la formación para buscar la sombra de los árboles.

No faltó quien se colara, lo que causó molestia entre los adultos mayores que definieron esa actitud como una falta de respeto a los que ya estaban por cumplir dos horas. No obstante, lo que causó mayor molestia, a decir de Rocío López, residente de la colonia CTM Culhuacán y quien acompañó a su madre de 69 años, fue la falta de sensibilidad y criterio de los servidores públicos por no dar prioridad a las personas con algún padecimiento mental.

Reprochó que no agilizaran el trámite del señor Raymundo, quien ya estaba inquieto por su condición médica, pues a pesar de que su hermano pidió apoyo para entrar, sólo le indicaron que se daba prioridad a quienes llegaban en silla de ruedas, muletas o con oxígeno.

Ángel Chávez y Antonia Hernández opinaron que las autoridades deben abrir otros módulos y convocar a menos usuarios.