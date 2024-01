L

a diversidad cultural de México incluye a las comunidades menonitas, las cuales ya tienen un siglo asentadas en el país, y cuyos distantes orígenes, costumbres y religión han sido retos para integrarse como población mexicana. Se trata de una destacada facción religiosa de trabajadores que al migrar perpetúa sus pautas culturales y formas de vida. Los menonitas tienen sus orígenes ideológicos en la movilización pacifista del anabaptismo (Zurich, Suiza, 1524), una hermandad que se separó de las movilizaciones luteranas por diferencias ideológicas: separación entre la Iglesia y el Estado, aceptación del bautismo únicamente por consentimiento y exención del servicio militar.

Las grandes migraciones menonitas abarcaron Prusia, Ucrania, Canadá y México. Su diáspora responde a la persecución que sufrieron por proteger su identidad religiosa, sus propias escuelas, costumbres y lengua plattdeuscht, mezcla de flamenco y alemán. En 1922 fueron recibidos con privilegios especiales por el gobierno de Álvaro Obregón (viajes solventados por el Estado mexicano, precios accesibles para adquirir las tierras, préstamos), toda vez que en el periodo posrevolucionario había urgencia por recuperar la economía y poblar los territorios de norte. Decisiones que no estaban excluidas de prejuicios racistas, a diferencia de los inmigrantes chinos y negros de esos tiempos, la bienvenida a menonitas respondía a su tez blanca, cabello rubio y ojos claros (Lawrence Douglas Taylor Hansen, Migraciones Internacionales, vol 3. núm 1, enero-junio/ 2005).

En la actualidad hay cerca de 50 mil menonitas en México, la mayoría vive en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Conservan su identidad, costumbres, lengua y religión, formas de organización social y económica; su endogamia responde a la necesidad de mantener la consanguineidad, el rechazo a unirse con miembros ajenos es también una estrategia de reproducción cultural y apropiación territorial.