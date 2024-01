En los dos años y medio que tengo aquí, no tengo información, de que sean armas que vienen del ejército de Estados Unidos, dijo a periodistas. Es posible, agregó, que los calibres de ese arsenal coincidan con los que usa la fuerza armada estadunidense. Sin embargo, admitió que es algo que vamos a trabajar con la Sedena .

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró ayer que las armas que tiene el crimen organizado en territorio mexicano no son del ejército estadunidense, contrario a lo que informó la canciller Alicia Bárcena.

Un enfoque nuestro debe ser reducir las que entran a este país. No podemos tener seguridad en Estados Unidos si no hay en México, y aquí no se puede tener más seguridad sin que sea conjunta.