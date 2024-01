Georgina Saldierna y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 26 de enero de 2024, p. 5

En las listas de candidatos a diputados federales y senadores, el PAN optó por sus altos cuadros de toda la vida y uno que otro de poca trayectoria. Dirigentes nacionales y locales, militantes ligados a los gobernadores, legisladores y políticos en busca de fuero, como el ex mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, conforman el catálogo de aspirantes. Fuera quedaron representantes de la sociedad civil y voces críticas como la del senador Damián Zepeda.

La relación de candidatos plurinominales al Senado quedó encabezada por el dirigente Marko Cortés, cuyo hermano David Alejandro buscará llegar a San Lázaro por un distrito de Michoacán.

Por el principio de mayoría relativa intentan acceder a la Cámara de Senadores panistas de larga data, como Enrique Vargas, el ex aspirante a la gubernatura del estado de México, que se bajó de la contienda para que la priísta Alejandra del Moral fuera la candidata del frente opositor, y María Guadalupe Murguía, secretaria general de Gobierno en la administración del gobernador Mauricio Kuri, de Querétaro. También está el hidrocálido Juan Antonio Martín del Campo, quien pretende la relección.

Con la intención de quedarse otros seis años como senadora, Lilly Téllez no sólo es candidata plurinominal, sino también de mayoría por Sonora. Otra interesada en mantenerse en un escaño es Mayulli Latifa Martínez, ex diputada local en Quintana Roo.

Quadri, Zavala, Döring...

Para permanecer en San Lázaro por otro periodo de tres años, por mayoría relativa, están Gabriel Quadri, Margarita Zavala, Federico Döring, Jorge Triana, Héctor Saúl Téllez, Fernando Torres Graciano, Éctor Jaime Ramírez y Humberto Aguilar. A ellos se suma el guanajuatense y ex alcalde de San Miguel de Allende Ricardo Villarreal, la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota y el ex abanderado a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya.