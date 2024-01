Andrea Becerril y Enrique Méndez

El PRI elaboró sus listas de candidatos plurinominales a las cámaras del Congreso a partir de lealtades con la nomenclatura que controla Alejandro Moreno, quien incluyó a su sobrino Christian Castro y a Alejandra del Moral y recuperó de la banca a Aurelio Nuño, pero dejó fuera a figuras con experiencia parlamentaria como la senadora Beatriz Paredes Rangel.

En cambio, y a partir de la ruptura del PES con Morena en Tijuana, Alito Moreno sumó a Juan Carlos Hank Krauss, hijo de Jorge Hank Rhon –dueño de Grupo Caliente– y nieto del profesor y secretario de Agricultura con Carlos Salinas, Carlos Hank González.

La composición de las listas trascendió el jueves en círculos priístas, mientras la dirigencia mantiene aún en secreto la relación oficial.

Sorprende exclusión de la política tlaxcalteca

La ausencia de Paredes en las listas aprobadas la noche del miércoles por la Comisión Política Permanente del partido, la deja fuera de la posibilidad de relegirse en el Senado o de buscar una curul en la Cámara de Diputados, lo que provocó sorpresa dentro del PRI y otras fuerzas políticas.

Paredes no formuló ninguna declaración, pero su círculo cercano comentaba ayer que la senadora cumplió con lo que expresó el 30 de agosto de 2023, en la reunión con dirigentes locales y nacionales de su partido, cuando declinó a sus aspiraciones presidenciales.

Manifestó entonces: “Lo he dicho siempre, soy una gente de misiones, no de posiciones, por ello –para que aquellas balas venenosas que de repente oscurecen el escenario, no profundicen– declaro enfáticamente: no aspiro a ninguna candidatura en las próximas elecciones, ni al Congreso ni a la Ciudad de México”. El PRI pierde así a una de sus legisladoras con mayor experiencia.