Ángeles Cruz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 26 de enero de 2024, p. 4

En el gobierno de Ernesto Zedillo no hubo democracia, salvo en el discurso. En los hechos fue faccioso y no pensaba en beneficiar a la población. Por eso no coincidimos , afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En cambio, en esta administración, la pobreza y desigualdad han disminuido. En esto ha coincidido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, lo cual, me dio mucho gusto .

Ayer, el titular del Ejecutivo insistió en las diferencias que tiene con el ex presidente Zedillo, quien está en México y el pasado miércoles participó en un foro organizado por una institución financiera. Para él, el neoliberalismo es un modelo viable; para mí, no porque es proteger a las minorías, mientras la mayoría carece de lo más indispensable.

Insistió en la responsabilidad del ex presidente priísta porque en 1998 convirtió las deudas de unos cuantos en deuda pública, con los recursos del extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro(Fobaproa).

Calificó de obsceno e inhumano que mientras mil millones de personas sobreviven con un dólar diario, hay una lista de multimillonarios, unos cuantos que tienen tanto. Les debería dar vergüenza , sostuvo ayer en Palacio Nacional.

Siguió: Ese es el tema de fondo, la monstruosa desigualdad en el mundo y eso no se corrige; al contrario, cada vez hay más desigualdad. Cada vez más se concentra todo en minorías . Por eso, no coincidimos. Son modelos contrapuestos .