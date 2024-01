Al concluir su sexenio y satisfechos todos los excesos de la oligarquía, Zedillo agarró chamba con una de las trasnacionales beneficiadas por la privatización de los ferrocarriles y se fue a vivir al extranjero. Como bien apunta la crónica de La Jornada (Braulio Carbajal), “en un ambiente de hermetismo (y rodeado de guaruras) … luego de 20 años fuera de la vida pública de México, ayer reapareció el ex presidente y lo hizo acompañado del derechista José María Aznar, ex jefe del gobierno español (y protector de Felipe Calderón), para hacer un llamado a la ciudadanía a proteger la democracia” ( oligocracia, en realidad). Eso sí, su queja fue amarga: cada que algún político no entiende algunas cosas y quiere insultar a alguien, le dice neoliberal .

No es gratuito que el presidente López Obrador subraye que es lógico que las minorías beneficiadas por Zedillo lo sigan apoyando; ¡cómo no, si les entregó todo: los rescató de una crisis; es un representante de la oligarquía! El de “no traigo cash”, dijo el mandatario, piensa que eso es lo que funciona; cuando él estuvo de presidente no hubo democracia; él gobernó para la minoría, para los de arriba, no para el pueblo , y su gobierno fue faccioso; si fuera democrático no hubiera convertido la deuda de unos cuantos en deuda pública; ¿quién piensa y actúa así? Un oligarca; un demócrata dice: vamos a rescatar al pueblo .

Las rebanadas del pastel

Si de demócratas se trata, ahí está el circo, sus payasitos y el reparto del pastel. Propuestas prianistas (plurinominales, desde luego) para la próxima legislatura: Manlio Fabio Beltrones, Aurelio Nuño, Ricardo Anaya, Marko Cortés, Rubén Moreira, Germán Martínez (otra vez blanquiazul), Alito Moreno, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Kenia López Rabadán, Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, Gabriel Quadri y así por el estilo, ¡Qué cara más dura!

