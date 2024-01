Sergio Ocampo Arista

Viernes 26 de enero de 2024

Chilpancingo, Gro., La pugna entre los grupos criminales La familia michoacana y La federación guerrerense, éste conocido también como Los tlacos, ha dejado el pueblo mágico de Taxco de Alarcón sin transporte, comercio ni clases en todos los niveles durante cuatro días, denunciaron vecinos.

Mientras tanto, el alcalde Mario Figueroa Mundo, del extinto partido Fuerza por México, participaba en a Feria Internacional del Turismo que se realiza en España, para promocionar la ciudad platera.

Este jueves, el edil publicó en sus redes sociales que había vuelto, dando la cara . Íbamos seis días, pero desgraciadamente está pasando esto , declaró luego de recibir críticas por estar en la Fitur 2024 mientras el crimen organizado mantiene paralizado el municipio.

Por la mañana, ciudadanos que dijeron ser transportistas de Taxco anunciaron que reanudarían el servicio con temor, esperando que nos entiendan; somos padres, hijos o hermanos, al igual que ustedes.

Indicaron que es probable que la delincuencia organizada los ataque de nuevo. Si así ocurre, pararemos indefinidamente y cerraremos filas para manifestarnos en Chilpancingo. Si es necesario, iremos a la Ciudad de México. Ya basta. Ya no queremos compañeros caídos. Ni uno más levantado o tableado en (el municipio de) Tetipac; ni uno más pasando información al crimen organizado. Ya no permitiremos las guardias para cuidar al crimen; ya no permitiremos que nuestros compañeros nos amenacen .

Debido a las agresiones de los criminales contra los transportistas, miles de estudiantes, campesinos y amas de casa de al menos 20 poblados de Taxco se quedaron sin servicio de colectivos y taxis.

Algunas comunidades afectadas son Temaxcalapa, Zapoapa, San Juan Unión, Huixtac, Ojo de Agua, Cacalotenango, Santiago Temixco, Atzala, Paintla, Puente Campuzano, Tecalpulco, Taxco el Viejo, La Cañada, Acamixtla, Juliantla, San Juan de Dios, Tehuilotepec, Axixitla, Acuitlapa, y Teacalco.