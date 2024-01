En este sentido, agregó el productor, con la boletera que implementó se tiene el control de la economía, no encareces, sino al contrario, se ofrecen descuentos. Surgió con hace unos meses con el espíritu de dar descuentos y precios especiales para los que tal vez en su presupuesto no tienen considerado un entretenimiento caro, porque el teatro lo es .

Puntualizó: mi sueño es gigante y mi voluntad muy sustentada; no me voy a rendir jamás porque al final la vida es una oportunidad de ser mejores y escribir tu historia en beneficio de los demás .

No me voy a rendir

Además la boletara GQTicket.com da la oportunidad de tener control de horarios y comunicación directa con el público. Ha sido una estrategia inteligente de la evolución y desarrollo en la empresa. No queremos cobrarle comisión a las personas por el servicio y desde la comodidad de cualquier lugar puedan apartar sus accesos e inmediatamente obtener su confirmación, su código QR .

En cualquier otra boletera, la audiencia está comprando con el 15 o 20 por ciento sobre el precio, pero aquí se sienten en casa, no hacen filas, no se cobra ese cargo por servicio, no hay reventa. No se puede permitir que alguien especule ni abuse de tu esfuerzo, porque la reventa o mala administración de ciertos servicios de boletaje en el mundo, y hablando de México, en específico, son prácticas negativas que siguen afectando a una actividad artística, de por sí mermada y limitada .

La charla con Quiroz surgió a propósito de la nueva temporada de Amor sin barreras, obra que tiene muchos significados de mi vida; fue la primera película que vieron mis padres en su noviazgo, la música es actual, la partitura cuando la escucho me hace reflexionar acerca de que podemos ser mejores, porque hay muchos valores desgastados actualmente , aseguró.

El musical seguirá dando su mensaje y si se siguen vendiendo boletos permanecerá hasta donde el público la apoye , además de tener presencia en diversos festivales. “Amor sin barreras continuará generando empleos de técnicos, creativos, cantantes, actores, bailarines, acomodadoras, personal de seguridad y de limpieza, así como de estacionamiento, dulcería y taquilla”.

Se trata del musical más grande de todos los tiempos; está inspirado en el clásico de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. La historia transporta a finales de la década de los años 50, cuando en el lado oeste de Nueva York se construía el Lincoln Center y las pandillas se apoderaban de esos terrenos baldíos y edificios abandonados que iban a ser demolidos, con el fin de pelear por un territorio, enamorarse, vivir su juventud y experimentar un mundo que ya se perfilaba de división, pugna y racismo .

Amor sin barreras (West Side Story) tiene funciones sábados 17 y 20 horas y domingos a las 17:30 horas en el Teatro Centenario Coyoacán. Venta de boletos en GQTicket.com y taquilla del teatro.