Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 26 de enero de 2024, p. 17

La actividad turística en Chiapas, específicamente en la región que abarca la Selva Lacandona, está alterada desde mediados de diciembre del año pasado. La causa es la inseguridad, ahondada por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada y conflictos entre comunidades, comentaron operadores turísticos, empresarios hoteleros y autoridades consultados por La Jornada.

Quienes aceptan hablar son cautelosos en hacer señalamientos puntuales. Hay quienes evaden declarar directamente del tema en la medida que se trata de una región en la que se reporta la presencia de grupos relacionados con el crimen organizado, que manejan armas largas y que tienen tomadas algunas zonas.

Un vocero de la Secretaría de Turismo de Chiapas informó que este jueves hubo una reunión general en la cual se trató el tema; sin embargo, fue específico al mencionar que todas las zonas arqueológicas en la entidad están abiertas al público y son los operadores quienes han tomado la decisión de no ir.

El hecho escaló derivado de un comunicado publicado esta semana por la agencia Anfitriones Turísticos de Chiapas (ATC) en sus redes sociales, en el cual exponen que “desde hace tres meses el ambiente turístico ha sido violentado drásticamente en algunas regiones de Chiapas.

Derivado de situaciones que se dieron con tres grupos de franceses, que operamos en esta última quincena. Las agencias francesas, británicas y belgas que representamos han decidido no seguir llevando turistas a toda la zona Lacandona y acordamos reprogramar para este año las rutas que hasta ahora visitábamos en esa región.

Se tiene conocimiento que las zonas afectadas por la presencia de grupos armados o de comunitarios que bloquean el paso son: Yaxchilán, Bonampak, Lagos de Colón, La Mesilla, Laguna Miramar y Las Nubes.

Sin entrevistas por temas de salud

La Jornada solicitó a la Secretaría de Turismo de Chiapas una entrevista con su titular, Katyna de la Vega, con el objetivo de tratar el tema; sin embargo, la dependencia pidió tiempo para que la funcionaria respondiera ya que se encuentra con algunos temas delicados de salud .

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Chiapas cuenta con ocho delegaciones. En la sede central se buscó al área de comunicación y se dijo que no había nadie disponible , se solicitó dejar los datos para ponerse en contacto a la brevedad , pero no se recibió respuesta al cierre de esta edición.

Se pudo establecer comunicaciones con la Canaco Servytur de Tuxtla Gutiérrez, pero su presidente, Hugo Armando Porras Pérez, no pudo otorgar una entrevista debido a que, según un vocero, se encuentra con temas de salud . En las seis delegaciones restantes los teléfonos disponibles no fueron contestados o el conmutador no comunicó con alguna persona.

La voz de las agencias de viaje