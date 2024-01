El informante también dijo a La Jornada que el acceso para turistas a Frontera Corozal está cerrado desde el 12 de octubre pasado, debido a la presencia de grupos de la delincuencia , pero es posible que la asamblea acuerde la reapertura próximamente, y reiteró: se cerró porque no hay condiciones de seguridad .

Una guía que pidió el anonimato comentó que la última vez que llevó un grupo a Yaxchilán fue en noviembre y en esa ocasión había presencia del Ejército mexicano, lo cual era raro .