▲ Desde diciembre, la zona de Yaxchilán (arriba) se mantiene en condición de no acceso a visitantes, debido a problemas de índole social . A la izquierda, un mural de Bonampak, sitio que permanece abierto. En ambos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha dejado de atender sus obligaciones para preservar el patrimonio nacional. Foto Elizabeth Mendizabal Arzate y cortesía del INAH

Ángel Vargas y Reyes Martínez Reporteros

Periódico La Jornada

Viernes 26 de enero de 2024, p. 16

En entrevista con La Jornada, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto reconoció que la presencia de grupos delincuenciales en Chiapas sí inhiben las visitas a algunas zonas arqueológicas de la entidad, pero aclaró que el INAH no es la instancia encargada de atender los fenómenos de la delincuencia.

El antropólogo negó que las zonas arqueológicas de Bonampak, El Lagartero, Yaxchilán y Toniná, en el estado de Chiapas, se encuentren cerradas por motivos de inseguridad y delincuencia.

Confirmó que las dos primeras se encuentran abiertas al público, mientras las otras dos permanecen sin acceso al público; una, por problemas de índole social en la comunidad de Frontera Corozal y, la otra, “por problemas de propiedad de la tierra.

He sabido de la presencia de grupos delincuenciales en esa región y en ese estado, eso es conocido por todos, no es ajeno, pero no nos ha impedido atender nuestras obligaciones. Claro, lo hacemos con prudencia y siempre en coordinación con las fuerzas de seguridad; es decir, con las entidades que sí se hacen cargo de atender las incidencias de inseguridad y delincuencia organizada en la región , reiteró.

De la zona de Yaxchilán, cuyo acceso es sólo posible a través del río Usumacinta, el funcionario detalló que desde diciembre se mantiene en condición de no acceso a visitantes, debido a que las cooperativas de Frontera Corozal, por problemáticas de índole social y de seguridad , no están dando de manera cotidiana el servicio de transporte en lancha.

De manera que el acceso a través del río ahora no es dable y por lo tanto el INAH no recomienda ir, para que los turistas no tengan una frustrada experiencia , apuntó, y agregó que la zona de Toniná permanece cerrada porque parte del acceso es propiedad de un particular, con el cual el instituto está acordando una indemnización .