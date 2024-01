Hay que saber adaptarse, son decisiones que no dependen de nosotros y sólo nos toca amoldarnos a las nuevas adecuaciones. De cualquier forma, el objetivo sigue siendo el mismo: una medalla olímpi-ca, que es con lo que soñamos todos los deportistas. Además tenemos otra responsabilidad, motivar a las nuevas generaciones que siguen nuestros pasos.

Va a ser una edición muy especial, porque una de las pruebas más tradicionales se disputará por última ocasión, nuestro deporte se reinventará y quiero formar parte de esa experiencia. En cuanto a resultados aspiro a los primeros lugares, para eso he entrenado muchos años , comentó el seleccionado mexicano, quien logró su boleto a la justa veraniega luego de la plata obtenida en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Es un gusto que la competitividad interna sea fuerte porque así nos exigimos más. Se vienen meses complicados que requerirán de toda nuestra concentración; tendremos el serial de Copas del Mundo organizadas por la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM), así como el Campeonato Mundial, una antesala de lo que se vivirá en París.

Carrillo comenzó a practicar la especialidad a los nueve años motivado por sus hermanos y desde entonces ha soñado con portar la bandera nacional.