Alondra Flores Soto

Viernes 26 de enero de 2024

Comales, metate y tortillas de maíz grabadas como las figuras de un balón de futbol fue el itacate que el artista Rodrigo Ímaz llevó al Museo de Arte de Tlaxcala para inaugurar su exposición Fuera de lugar. Tlaxcala ha sido uno de los centros de mayor rescate y preservación de las diversidades de colores, formas y sabores del maíz. Entonces, qué mejor contexto que ése para reivindicar nuestra masa madre y hablar de la gran pelota que es nuestro planeta con su crisis ambiental , cuenta el creador mexicano.

“Ahora sí que sin maíz no hay país, y es el principio alimentario de nuestro pueblo desde hace milenios. Con la condición, además –eso me lo enseñó mi abuela Montserrat (Gispert)–, de que el maíz no fue producción de la naturaleza, sino una planta hibridada por los humanos hace casi 10 mil años al juntar una vaina con una mazorca.”

Ímaz recuperó 100 balones de futbol y los convirtió en contenedores de plantas. La instalación Balón ponchado se exhibió por primera vez a finales de 2022 en el Antiguo Palacio de la Autonomía, en el Centro Histórico.

Pasaron muchos años para que yo tomará en serio que los balones eran una pieza; primero eran cinco balones con plantitas que yo tenía en mi estudio. Eso fue evolucionando y eventualmente en el contexto del Mundial de Futbol en 2022 me puse a recolectar más balones ponchados. También, de alguna manera muy poco evidente, es un homenaje a mi abuela Montserrat, porque ella me enseñó todo lo que sé de las plantas , recuerda a la reconocida bióloga, fallecida en abril de 2022.

Era una manera de sembrar semillitas y brotar esquejes a partir de mi carrera frustrada de futbolista. Y, por otro lado, homenajear esta parte botánica que aprendí de ella.