Viernes 26 de enero de 2024, p. 28

Supuestos funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc, vestidos de negro, golpearon en repetidas ocasiones a un transeúnte que paseaba a su perro en Paseo de la Reforma, momentos después de que presuntamente reclamó a la alcaldesa Sandra Cuevas por estar a punto de atropellarlo, señaló la ex subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Dunia Ludlow Deloya.

En un video que publicó en redes sociales, Ludlow Deloya aseguró que Sandra Cuevas obligó a toda la estructura de la alcaldía Cuauhtémoc a asistir a una movilización en Reforma para su autopromoción, y no solamente eso, cuando llegó en su vehículo de un millón de pesos (RZR) iba a atropellar a un vecino .

Agregó que el vecino le reclamó y lo que hizo ella (Cuevas), en vez de disculparse, fue mandar a sus golpeadores a agredirlo. Esos son gobiernos fascistas, esos son gobiernos autoritarios que no les importa la ley y que, por supuesto, no tienen ningún proyecto. Esos son los gobiernos de la alianza y no nos podemos olvidar de cómo gobiernan .

En redes sociales, las legisladoras locales del PRI y del PAN, Maxta González y Ana Villagrán, respectivamente, se desmarcaron de Cuevas y publicaron los videos de la agresión al vecino similares a los que difundió Ludlow Deloya, quien además colocó fotografías de los asistentes a la movilización de Reforma y una captura de pantalla de un número de WhatsApp en el que el usuario Marlon Ávalos convocó a los empleados a participar, pero sin vestir ropa con logotipos de la alcaldía y llevar a otras dos personas.