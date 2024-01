L

a respuesta de la gobernadora de Chihuahua al cuestionamiento de los reporteros no fue el resultado de un complejo análisis de la situación de criminalidad que vive el estado. Más bien fue la expresión de la frustración provocada por una estrategia –y me estoy arriesgando mucho– para combatir el delito, que no lo ha disminuido, aunque genere muchas ganancias para pocos.

¡Que no se haga pendejo! , espetó María Eugenia Campos, refiriéndose al presidente López Obrador, irritada ante la manifestación de la comunidad Le Barón, afuera del palacio de gobierno, demandando la libertad de dos de sus miembros que permanecían plagiados, luego del secuestro de cuatro de ellos el domingo 21 en El Largo, municipio de Madera

Con esta florida respuesta, la primera mandataria de Chihuahua trató de quejarse de que el gobierno federal es omiso, si no es que decir pendejo de la situación del estado de Chihuahua. Según ella, puesto que se trata de delitos del fuero federal, el gobierno federal y el Presidente de la República deben abrir los ojos de lo que está pasando en el estado de Chihuahua .

Esta declaración, que, de haberla vertido un hombre contra ella, ya estaría siendo acusado de violencia política, lo que demuestra es la desesperación de la gobernadora ante la tozudez de la violencia criminal en todo el estado y lo ineficaz de sus acciones para enfrentarla.

La contundencia de los datos no deja duda: según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de asesinatos dolosos en el estado de Chihuahua durante todo 2022 ascendió a mil 974; mientras, en 2023, a 2 mil 72.5 por ciento más. Esto hace que Chihuahua figure como el cuarto estado con más homicidios el año pasado, detrás de Guanajuato, (3 mil 104 casos), estado de México. (2 mil 597) y Baja California (2 mil 417). Un año antes, Chihuahua había figurado en el sexto lugar, abajo también de Michoacán y Jalisco.

Ciudad Juárez sigue siendo la segunda ciudad más violenta del país, pero también los homicidios están aumentando en zonas como Cuauhtémoc, el norte del municipio de Chihuahua, vastas zonas de la sierra, como la de El Largo Maderal; se ha incrementado el huachicoleo, se multiplican las denuncias de asaltos en las carreteras como en la vía corta Chihuahua-Parral, por señalar lo más relevante en las últimas semanas.