a democracia mexicana le debe mucho a Francisco I. Madero. Fue el primero en crear un partido político moderno, el Partido Nacional Antirreleccionista, que aglutinó a centenares de clubes que se oponían a la relección de Porfirio Díaz en la mayoría de los estados del país y formuló, en mayo de 1910, un programa democrático con el que compitió por la Presidencia de la República. Fue el primero, también, en efectuar giras políticas de proselitismo, que sirvieron para promover la fundación de ese partido y, una vez elegido candidato presidencial, realizó las primeras campañas políticas modernas. La primera gira fue del 18 de junio al 12 de julio de 1909; en ella celebró mítines y eventos políticos en la Ciudad de México, Orizaba, el puerto de Veracruz, Tlacotalpan, Progreso, Mérida, Campeche, Tampico, Monterrey y San Pedro de las Colonias. En la segunda gira, del 2 de diciembre de 1909 al 19 de enero de 1910, llegó a las ciudades de Puebla, Tehuacán, Oaxaca, Querétaro, Guadalajara, Colima, Manzanillo, Mazatlán, Culiacán, Angostura, Navojoa, Álamos, Guaymas, Hermosillo, Chihuahua, Parral y San Pedro de las Colonias. Esas dos giras sirvieron para sentar las bases del nuevo partido político.

Además de los actos públicos, en los que la oratoria de Madero, acompañado por el joven Roque Estrada, logró convencer a mucha de la gente que los escuchaba de que era necesario un cambio democrático, tras cada uno de esos eventos se creaba un club antirreleccionista. El mensaje político de Madero era muy claro: el país no podía dejar de hundirse si permitía la relección de Porfirio Díaz y era posible un cambio democrático a través de las elecciones, sin derramamiento de sangre. Palpaba que el pueblo que lo escuchaba se hacía eco de ese mensaje y advertía a las autoridades del riesgo que implicaba negarse a una elección democrática. El 19 de diciembre de 1909, en el teatro Tívoli de la Ciudad de México expresó: “El dilema que se presenta es pavoroso: o bien algún día el pueblo cansado de que se le oprima, cansado de que la ley no se respeta y deseoso de reconquistar sus derechos vuelve a conquistarlos por medio de la fuerza, puesto que no se le permite que lo haga en el campo de la democracia, y lamentaremos ver a nuestro país ensangrentado de nuevo con sangre hermana y, lo que es peor, amenazado por una intervención extranjera, como ha pasado con Nicaragua; o bien tendremos que seguir contemplando pacientemente los desmanes de nuestros mandatarios, que cada vez más se ensoberbecerán con el mando, dando por resultado… la decadencia que han traído otros pueblos cuando han abdicado de su libertad”.

La tercera gira fue más breve, del 20 de marzo al 3 de abril de 1910, pues se había convocado a la convención nacional del partido en la Ciudad de México y había que elegir en ella a sus candidatos a la Presidencia y vicepresidencia de la República y aprobar el programa. En esa tercera gira llegó a las ciudades de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Guanajuato y la Ciudad de México.