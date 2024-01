A través de su programación, que incluye noticiarios, programas culturales y musicales, infantiles y la cobertura de hechos y eventos en la región, Radio Huaya ha logrado no sólo promover las lenguas y la cultura local, sino acompañar a los pueblos y potenciar su voz rebelde frente a proyectos que amenazan su integridad, tales como la explotación forestal legal e ilegal, los proyectos mineros y los megaproyectos energéticos que implican la fractura del subsuelo y la explotación del agua. Desde esta radio comunitaria se mantiene, además, un estrecho vínculo con la comunidad migrante en Estados Unidos, para la que sirve como intermediaria entre las familias que se encuentran divididas por la distancia, además de dar seguimiento cercano a programas de empleo temporal agrícola en el país vecino.

Por ello la inauguración del nuevo centro de Radio Huaya significa también una reivindicación de la identidad de frontera de la Compañía de Jesús y subraya la centralidad de la perspectiva de derechos humanos y de su defensa para las obras sociales de dicha orden religiosa. Es pertinente resaltar que las nuevas instalaciones son resultado del trabajo de colaboración en el marco de la plataforma apostólica tejida alrededor de La Voz Campesina, que convoca los aportes de las instituciones educativas de la Compañía de Jesús en Puebla, desde su propia vocación y naturaleza; con ello también se fortalece un modelo educativo que privilegia el diálogo vivo y permanente con la realidad, a través de experiencias de investigación, formación e incidencia social vinculadas a las necesidades más urgentes del contexto.