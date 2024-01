Pues ahí está, pero eso es lo que va a contar, lo demás es si se ríen, si están guapos o guapas los candidatos, las candidatas, quién hace el espot o el mensaje más chistoso. No, al fondo, al fondo. ¿Quieres que sigan los salarios de antes, que aumente por debajo de la inflación? En fin, hay tantas cosas, y es lo que se debe revisar.

Espero que la gente, ahora que vienen las elecciones, lo piense bien. La decisión la va a tener el pueblo, que no es elegir por elegir. Se elige al candidato, se elige al partido o la coalición, al grupo, la alianza, al bloque, pero también se elige, y esto es lo más importante, el proyecto de nación que se quiere , sostuvo el mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Señaló que mientras su gobierno ha propuesto un proyecto de país con reformas para que las instituciones vuelvan a estar al servicio de la ciudadanía y no de una oligarquía, “nuestros adversarios no tienen ninguna propuesta; nada, sólo es estar contra nosotros sin ton ni son. Ojalá y le sigan así, ¿no?, porque la gente no les hace caso , destacó.

López Obrador adelantó que el paquete de reformas constitucionales que presentará el 5 de febrero, que incluirá la desaparición de los organismos autónomos, buscará retomar el fondo de la Constitución de 1917 en temas que fueron eliminados con cambios hechos en el periodo neoliberal.

Rechazó responder a los dichos de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien exigió que en materia de seguridad el gobierno federal deje de ser omiso, si no es que decir pendejo .

Nada, nada. No, cuando hay groserías, no , dijo el Presidente, quien opinó que las palabras de la gobernadora deben entenderse como parte del clima electoral.