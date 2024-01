Emir Olivares y Arturo Sánchez

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a ser precavidos ante la difusión en redes y otras plataformas de videos o materiales donde ciudadanos piden el apoyo a capos de bandas criminales.

Interrogado en la mañanera de ayer en torno al video difundido hace unos días donde mujeres que aseguran ser integrantes de una comunidad wixárika piden a Nemesio Oseguera El Mencho”, cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ayuda para frenar las extorsiones en el estado, el mandatario subrayó que se debe verificar su veracidad. No se sabe quién sube a la red eso. Hay que ser precavidos, no caer en trampas .

Señaló que su administración no ha recibido ninguna solicitud de comunidades indígenas para atender hechos de violencia en esa entidad, y hasta ahora lo único que se conoce es el video.