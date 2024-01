Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 25 de enero de 2024, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Poder Judicial de la Federación (PJF) goza de ingresos y beneficios financiados con el presupuesto del pueblo, y paradójicamente trabaja para los verdugos del pueblo .

En la misma línea de su planteamiento de los últimos meses en torno al PJF, sostuvo que también se debe limpiar de corrupción a los poderes judiciales de los estados.

Se tienen que limpiar todos, y la mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos, con el método democrático , apuntó en la mañanera en Palacio Nacional.

Aseveró que los privilegios y altos salarios para los integrantes del PJF, en particular los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dan porque están al servicio, no del pueblo, sino de una minoría; esto es lo que molesta. ¿Quién les paga todo esto? El pueblo, y resulta que trabajan para los verdugos del pueblo. Es una paradoja, una gran injusticia, porque no resuelven nada en beneficio de los ciudadanos .

Para alcanzar una reforma en este poder, planteó, se deben cambiar la Constitución federal y las locales, a fin de que las autoridades judiciales no sean designadas por los funcionarios, sino electas por la ciudadanía mediante el voto directo, libre y secreto.

Dijo tener autoridad moral para proponer estas reformas, pues recordó que cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006) no propuso a ningún juez ni magistrado, sino que hacía consultas entre los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la capital para que le sugirieran a quién proponer con base en su trayectoria, profesionalismo y honestidad.