on su informe más reciente ( El monopolio de la desigualdad), la organización Oxfam no descubre el hilo negro, pero sin duda pone el dedo en la llaga: la concentración del ingreso y la riqueza en México, y las causas más notorias de ella: todo a costillas de los bienes de la nación y gracias al contubernio con los gobiernos neoliberales y sus achichincles en el Legislativo y el Judicial, que todo avalaron. Un grupúsculo de magnates autóctonos ha amasado fortunas de cuento de hadas, en un país donde a millones de personas no les alcanza siquiera para comer.

La Jornada (Dora Villanueva) lo reseña así: la extrema desigualdad que México arrastra es resultado de transferencias masivas de riqueza del Estado a un pequeño grupo de magnates durante las pasadas cuatro décadas. Once de las 14 personas ultrarricas mexicanas se han beneficiado de privatizaciones, concesiones, licencias y permisos otorgados por el gobierno, lo que ha derivado en un poder político que no sólo les permite conservar sus fortunas, sino hacer más pobre al resto de la población con los controles de precios que pueden ejercer a través de sus monopolios, exhibe un nuevo informe de Oxfam México .

Los nombres son más que conocidos, por estar involucrados en prácticamente todas las actividades económicas del país, muchas de ellas originalmente reservadas al Estado, con Carlos Slim, el tóxico Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego y la familia Bailleres (heredera de don Alberto , recientemente fallecido) al frente de los ricos entre los ricos, lo que no quiere decir que los demás pasen hambre.

Destaca Oxfam: estos empresarios tienen concesiones para explotar bienes nacionales, en los sectores de comunicaciones y transportes, minero y el de telecomunicaciones y radiodifusión (financiero, petrolero, eléctrico y muchos más). De hecho, Carlos Slim tiene concesiones en todos los sectores en los que la Constitución mexicana lo permite, acota el informe. Los 14 ultrarricos mexicanos concentran 8 por ciento de la riqueza en un país donde 9 millones viven al día. Once de esos 14 se han beneficiado y se siguen beneficiando de múltiples privatizaciones, concesiones y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en las décadas recientes .