inalmente, apoyándose en un fallo del Tribunal Electoral Federal, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, rompió el bloqueo del grupo de seis consejeros lorencistas que han venido impidiendo durante meses que designe a los responsables de seis direcciones de importancia vital para la organización del proceso electoral más grande de la historia. El principal nombramiento es el de Claudia Edith Suárez Ojeda como encargada de la Secretaría Ejecutiva, seguido por el de Amaranta Arroyo Ortiz, en la Dirección Ejecutiva de Administración. Otras designaciones recayeron en Guadalupe Yessica Alarcón Góngora como encargada de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; María del Carmen Urías Palma, en la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales; Félix Manuel de Brasdefer, en la Unidad Técnica de Servicios de Informática, y Roberto Carlos Félix López, en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

La Presidenta del INE subrayó que los nuevos funcionarios cuentan con las credenciales, experiencia y capacidad profesional en los ámbitos de sus competencias para realizar con éxito sus funciones. Nótese que son encargados , no titulares. La razón es que sus nombramientos definitivos tendrían que ser aprobados por el consejo técnico, y la mayoría la siguen controlando los lorencistas. Hasta ahora sus actos han mostrado su interés de descarrilar el proceso electoral. Su jefe ya se quitó la máscara de independiente, será el orador de la marcha rosa convocada por Claudio X. González. El título de encargados no limita sus funciones. Con perseverancia y diplomacia, Guadalupe Taddei ya incorporó a su equipo.

