Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 25 de enero de 2024, p. 20

Buenos Aires. En una movilización multitudinaria en esta capital, que se replicó en el resto del país, al comenzar el paro general de 12 horas ayer al mediodía, con la adhesión de diversos sectores de la sociedad que respondieron a la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), gremios, organizaciones sociales, políticas y otros, los dirigentes sindicales Héctor Daer y Pablo Moyano pidieron a diputados y senadores no aprobar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la ley ómnibus, que derogan y modifican más de mil leyes constitucionales, que de manera ilegal impulsa el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei.

Más de un millón 500 mil personas marcharon ayer en Argentina, y el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, al hablar ante la multitud, reclamó a los diputados nacionales que no actúen agazapados en la oscuridad, miren al pueblo a la cara , y advirtió que desde la central obrera vamos a seguir la lucha y no vamos a dar un paso atrás hasta que caigan esas medidas.

Estimó que esas propuestas destruyen los derechos individuales de los trabajadores, los derechos colectivos, los sindicatos y la libertad de acción sindical , y recordó que habían advertido sobre esta situación antes de las elecciones y ahora el gobierno apunta a todo lo popular .

Además de la CGT, las CTA y todos los sindicatos y organizaciones obreras del país, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, también marcharon los científicos, la cultura, el deporte, los inquilinos, los jubilados, los socialistas, los de izquierda, los peronistas y los políticos de la Unión Cívica Radical (UCR, que no olvidan a los ex presidentes Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930), ni a Raúl Alfonsín (1983-1989) .

Entre otros conceptos, Daer dijo que los gobernantes vienen por la ciencia y no les importa regalar las empresas que son fruto de los científicos argentinos; no les importa la educación; no les importan los compañeros del empleo público ni los docentes .

Agradeció el acompañamiento de centrales sindicales internacionales, y a los argentinos en el exterior que se manifestaron en varios países, incluido México. “Vamos a seguir la lucha hasta que lleguemos al éxito, hasta que caigan el DNU y la ley ómnibus; no vamos a dar un paso atrás. Viva el pueblo argentino, viva el movimiento obrero, la patria no se vende”, concluyó Daer.

A su vez, Pablo Moyano instó a los diputados a no traicionar a los trabajadores y les sugirió que digan públicamente si están con los trabajadores o con las corporaciones y el modelo económico que lleva adelante el presidente Milei , al recordar que el DNU está en contra de los trabajadores y la soberanía nacional, y que no se pueden privatizar las empresas del Estado como Aerolíneas Argentinas, Télam, Banco Nación, Radio Nacional. Van a dejar a millones en la calle y se las van a entregar a sus amigos .

Alentó a los peronistas a cumplir con los principios partidarios, y a la multitud con la frase: la patria no se vende, la patria se defiende , y advirtió al ministro de Economía, Luis Caputo: si sigue con estas medidas, los trabajadores lo van a llevar en andas, pero para tirarlo al Riachuelo , refiriéndose al río que marca el límite sur de Buenos Aires.