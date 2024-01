Los habitantes reprochan a los militares que, a pesar de sus rondines, los criminales siguen amenazando a pobladores y transportistas para que se unan a El Maíz.

Incluso reconocen que han abierto zanjas y bloqueado caminos, pero los soldados los reabren. Están tapados no porque queramos que ustedes no pasen, no. Es porque ellos (los delincuentes) venían y entraban a las comunidades a amenazar, y el Ejército dando vueltas en Chicomuselo. ¿Cómo es posible que un grupo armado pase de día estando el Ejército dentro?

El militar a cargo del grupo respondió: Todas estas solicitudes las voy a correr a mis superiores, y créanme que se va a trabajar en ello. Malamente, pues ya está infestado y no se puede solucionar de un día para otro. Nosotros andamos acá pacíficamente. No venimos a agredirlos , recalcó.

En ese contexto, la Secretaría de Protección Civil estatal dijo que brinda atención humanitaria a mil 864 personas desplazadas de Chicomuselo que desde el 16 de enero se encuentran en los albergues temporales de los municipios de Tzimol y Socoltenango, así como en Comitán y La Trinitaria.