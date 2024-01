▲ Una pipa de la empresa Aguakán, que administra el suministro de agua en las principales zonas turísticas de Quintana Roo. Ante diversas irregularidades en el servicio, pobladores y autoridades han exigido que se quite la concesión a la compañía. Foto La Jornada Maya

Patricia Vázquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 25 de enero de 2024, p. 24

Cancún, QR., La empresa Aguakán, que desde 1994 administra el suministro de agua potable y brinda servicio de alcantarillado en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad, es el proveedor más caro en la industria turística del país; por ello, la Asociación de Hoteles de esas ciudades prepara un estudio para revisar las tablas tramposas de dicha compañía y remediar la situación, informó el consejero del organismo sectorial, Abelardo Vara Rivera.

En comparación con Mérida, Yucatán, las tarifas para el sector turístico de las cuatro ciudades citadas son cinco veces más altas, pues en la primera es de 19 pesos por metro cúbico y en las otras llega a 100 pesos; en el ámbito doméstico, la cuota es más del doble, ya que en la capital yucateca se pagan 138 pesos mensuales por toma y en los mencionados municipios, alrededor de 329.

Vara Rivera precisó que el precio para los hoteleros que no cuentan con plantas de tratamiento incluye el cobro de diferentes conceptos, como impuesto ambiental, por alcantarillado e IVA, entre otros, por lo que llegan a pagar 100 pesos por metro cúbico.

Destacó que ese monto no garantiza un buen servicio, pues de entrada, no todo el día hay agua y no siempre llega con suficiente presión para que suba a los tinacos, por lo cual se deben utilizar bombas eléctricas.

Por su parte, ciudadanos afirmaron que la tarifa hasta diciembre pasado era de 225.36 pesos, más 78.88 pesos por alcantarillado, 11.27 de saneamiento y 14.42 de IVA, lo cual suma 329.93 pesos mensuales.