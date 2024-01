The Yardbirds estaba formado por Keith Relf, en la voz; Paul Samwell-Smith, en el bajo; Chris Dreja, en la guitarra rítmica; Jim McCarty, en la batería y Anthony Top, Topham, en la guitarra principal, a quien sustituyó Clapton.

Clapton se ganó los sobrenombres de Slowhand (mano lenta) desde su época con la banda The Yardbirds, y God (Dios) con Cream; además, es miembro del Salón de la Fama del Rocanrol por ser integrante de ambas bandas y por su carrera como solista.

Hizo una gira con el músico y poeta estadunidense Sonny Boy Williamson II, de la cual saldría el álbum Sonny Boy Williamson and The Yardbirds, grabado el 8 de diciembre de 1963 y editado en 1965.

En el disco Five Live Yardbirds (1964) recrean versiones de R&B y blues, con largas improvisaciones y solos de guitarra. Sin embargo, el grupo se acercó al estilo pop, para intentar entrar en las listas de popularidad, cosa que consiguió con el tema For Your Love, que llegó al segundo peldaño de las mejores canciones en el Reino Unido y al sexto lugar en Estados Unidos.

Clapton seguía comprometido con el blues, por lo que renegaba del nuevo rumbo pop del grupo, de tal manera que decidió dejar la banda y recomendó a Jimmy Page como su sustituto, quien se negó por lo bien que le iban las cosas como músico de sesión, también recomendó a Jeff Beck, que por aquel entonces tocaba en The Tridents.

De todas formas, Page se uniría posteriormente al grupo, primero en el bajo y después asumiendo, junto a Beck, el papel de guitarrista.

Clapton, Beck y Page llegaron a tocar juntos en una minigira a beneficio de la esclerosis múltiple y en el álbum Guitar Boogie.

