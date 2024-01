▲ Green Day, Neck Deep y You Me at Six (derecha). Foto tomadas del Facebook de cada grupo

Michael Hann

The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 25 de enero de 2024, p. 7

En un mundo de retromanía, el pop-punk vuelve. Esta semana se publicaron nuevos álbumes de los estadunidenses de Green Day, quienes ayudaron a impulsar la primera ola de éxito comercial en los años 90, y Neck Deep, de Inglaterra, posiblemente la banda del género más exitosa de ese lado del Atlántico.

El segundo encabezará el Alexandra Palace en marzo, mientras Green Day, ahora aparentemente más popular que nunca, ha agotado las entradas para su concierto en el estadio de Wembley, en junio. Blink-182, su alineación original reunida, agotó las entradas en estadios de todo el mundo el año pasado, y el género tiene su propio festival dedicado, el reveladoramente titulado When We Were Young, en Las Vegas, con una capacidad para albergar 85 mil personas.

¿Por qué este género, que en muchos aspectos no ha cambiado en décadas, está teniendo un buen momento ahora?

Dice el cantante de Neck Deep, Ben Barlow, que parte de esto es la naturaleza cíclica de la música. “La generación que creció con el gran boom (de los años 90) ahora son adultos que pagan impuestos. Han crecido y recuerdan la música con que crecieron”.

Por su lado, hay una ola interesante de nuevas versiones del género , dice Josh Franceschi, cantante de la banda británica You Me At Six, que por cierto ya ha participado en México en el festival Corona. Identifica a los raperos Machine Gun Kelly, promovido como el próximo Eminem, y Yungblud como líderes en el camino. “Son las nuevas puntas de lanza de la comunidad pop-punk –afirma–. Hay un cruce entre la ética de trabajo y la mentalidad de los que trabajan en el punk y los que lo hacen en el hip-hop, porque tienes que salir y conseguirlo; tienes que irte y labrarte un espacio trabajando sin descanso”.

No es sólo la ética de la dedicación lo que une las escenas, asegura. No me sorprendió cuando esa relación comenzó a florecer porque hay una sinergia y polinización cruzada en las bases de fans. Los universitarios me dicen que Machine Gun Kelly y YungBlud inventaron el poppunk. Cada generación piensa que sus bandas lo inventaron .

Introspección

El crossover (arreglos con géneros diferentes) comenzó con el surgimiento del llamado Rap de soundcloud, variación del género en la que los jóvenes músicos comenzaron a hablar con autocompasión sobre sus sentimientos, como los pop-punkers habían sido propensos a hacerlo en sus momentos más introspectivos. El tono de voz quejumbroso y acusatorio también era algo que ambos géneros compartían.

Crucial para este crossover ha sido el baterista de Blink-182, Travis Barker, quien ha colaborado con Machine Gun Kelly y Yungblud. “Él ha sido el eje –dice Franceschi–. Ha sido parte integral del renacimiento. Ha impulsado gran parte del crossover, produciendo artistas y haciéndolos sonar pop-punk. Ha sido muy importante”.