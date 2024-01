Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Jueves 25 de enero de 2024, p. 16

Si bien es una buena noticia el anuncio de que este año no se incrementará el precio de la harina de maíz, no es el único factor que influye en el costo de la tortilla, pues la inseguridad se convirtió en el elemento determinante, que si no se atiende de inmediato, disparará este alimento básico para lo población mexicana, advirtieron líderes de la industria.

Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), resaltó situaciones como extorsiones, cobros de piso, condicionamiento en la compra de gas o materias primas, los cuales se han convertido, mucho más allá del precio de la harina, en los verdaderos ingredientes que influyen en el precio de la tortilla.

Costo de la harina ya no es determinante

Estamos más cerca de que la inseguridad fijé el precio de las tortillas, a que lo haga el costo de las harinas , lamento el líder de alrededor de un tercio de los 130 mil establecimientos que existen en el país.

El lunes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la empresa mexicana Maseca, subsidiaria de Gruma, se comprometió a no aumentar durante 2024 el precio de la harina de maíz.