Jueves 25 de enero de 2024, p. 5

El escritor Eduardo Antonio Parra (León, 1965) sostuvo que desde sus inicios en la escritura ha querido mostrar en lo que está en desacuerdo: de las cosas que le molestan escribe una historia para que quede clara esa evidencia de los errores sociales, económicos y políticos. Lo que sí me gusta siempre va enredado ahí .

En torno a la edición ampliada de sus cuentos en Sombras detrás de la ventana (Ediciones Era), que se presenta hoy, explicó a La Jornada que el título aborda lo que ocurre en las casas.

Es lo que siempre he tratado de registrar y tomar como temática. No sólo es la violencia, sino lo que tiene que ver con la vida cotidiana de los mexicanos, y el erotismo es muy importante ahí. Los usos y costumbres de la sexualidad y de la sociedad. Me gusta todo lo que me sirva para reflejarlas.

Sombras detrás de la ventana fue publicado originalmente en 2009 y el año siguiente obtuvo el Premio Antonin Artaud. En la reciente y ampliada edición se incluyen los relatos del libro Desterrados (2013).

Parra mencionó que la violencia, tema recurrente en su narrativa, “nos ha rebasado muchísimo en los últimos lustros en este país. Me gusta mucho reflejar esta violencia en su forma cotidiana. De hecho, casi en ninguno de mis cuentos hay narcotráfico. En uno de los relatos de Parábolas del silencio, ‘Plegarias silenciosas’, el personaje es un marihuanero, pero no es sobre narco.

“La del narcotráfico es una especie de violencia primaria que no abordo directamente, salvo en la novela anterior, Laberinto, pero en los cuentos no. Ahí tiene que ver más con el ser humano que con el negocio del narco o el crimen organizado; en mis textos es una violencia relacionada más bien con las pasiones, venganzas personales y cosas así.”

Reiteró su creencia de que México siempre ha sido muy violento, aunque en el presente está exacerbada la violencia vinculada con el neoliberalismo extremo del negocio de las drogas, que es el capitalismo más salvaje, pero incluso sin esos negocios es un país muy violento y siempre lo ha sido .

El narcotráfico ha producido “un cambio cultural terrible, desde las canciones, la forma de vestirse, comer, gastar, pero vienen cosas peores, o sea, cada vez más salvajes, pero es un salvajismo pragmático en torno a asustar a los otros.