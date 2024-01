Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 25 de enero de 2024, p. 5

El escritor José Emilio Pacheco será recordado en su décimo aniversario luctuoso, que se cumple mañana, con una serie de actividades que reflexionan y ensalzan su perdurable trabajo en poesía, narrativa, periodismo cultural y traducción.

Autor de la icónica novela Las batallas en el desierto, obtuvo en 2009 los premios internacionales Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y Cervantes.

José Emilio Pacheco (Ciudad de México, 1939-2014) fue deslumbrado por la literatura cuando en su infancia vio una representación de El Quijote en el Palacio de Bellas Artes. Desde ese momento, recordó en su discurso de aceptación del Premio Cervantes, descubrió que hay otra realidad llamada ficción. Me es revelado también que mi habla de todos los días, la lengua en que nací y constituye mi única riqueza, puede ser para quien sepa emplearla algo semejante a la música del espectáculo, los colores de la ropa y de las casas que iluminan el escenario .

El autor estudió filosofía y derecho en la UNAM y desde entonces comenzó su trabajo literario en la revista Medio Siglo. Escribió 15 poemarios, entre ellos Los elementos de la noche, No me preguntes cómo pasa el tiempo, Miro la tierra, El silencio de la luna, La edad de las tinieblas y Como la lluvia. En 2009, el Fondo de Cultura Económica editó su antología Tarde o temprano. Poemas 1958-2009.

En 2009 dijo sobre su existencia: “Nací a mediados de otro año horrible, 1939 y, sin embargo, me libré de los desastres de la guerra. No sufrí los bombardeos, las batallas, las persecuciones, los campos de exterminio. Todo lo experimenté a distancia y no por ello dejó de imprimirse en cuanto he escrito.

Ahora la violencia y la crueldad extremas son mi pan cotidiano y vivo en medio de un conflicto bélico sin esperanza de victoria. A ello se suma la visión agravada del hambre y la miseria en México y en el mundo. A todo aquello en lo que no dejo de pensar, añado la angustia de quienes se quedan sin trabajo y de los jóvenes que no encuentran el sitio para el que fueron preparados.

Pacheco no podía recorrer los pasillos de los recintos que visitaba sin ser detenido por sus admiradores para pedirle una foto, un autógrafo o escuchar cómo alguno de sus textos les había cambiado la vida. Firmaba multitud de sus ejemplares, sobre todo de Las batallas en el desierto, u otras de novelas y cuentos: La sangre de Medusa, Morirás lejos, El principio del placer y Tarde de agosto.