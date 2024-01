Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 25 de enero de 2024, p. 3

El montaje Los obscenos de Silere/Vórtex, escrito por Josué Almanza, es una reflexión en torno a la existencia y la búsqueda de la felicidad en un mundo donde impera la violencia y la explotación.

El dramaturgo recurre a la ciencia ficción para mostrar que, a pesar del tiempo y del desarrollo tecnológico, los humanos son usados como baterías por otros que tienen más poder. En la historia, que se sitúa en 3217, los protagonistas son los habitantes de dos universos paralelos conectados por el dolor y la violencia.

La obra, realizada en coproducción de MoS e Inbursa, se estrena hoy en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque.

Uno de los grandes elementos de ciencia ficción es la capacidad de alejamiento, pero al hablar del futuro también se habla del presente , explicó en entrevista Julián Reyes Botello, director de la obra.

Sobre la historia refirió que se desarrolla en dos universos paralelos dentro de un lugar imaginado en 3217, donde existe una crisis energética que terminará con la vida de los habitantes. Ya no hay energía solar, el cielo está completamente nublado y la vida no puede proseguir. Ante esa situación, un científico descubre dos cosas: primero, que la gente es capaz de producir energía a través del dolor y, segundo, que hay universos paralelos; entonces, decide generar dolor en las personas de un universo para absorber su energía como si fueran baterías y que, en el mundo donde se encuentre, la vida no se termine .

El director del montaje precisó que el eje social de la obra tiene que ver con la explotación, algo que nos sucede a todos. “Vivimos a través de la explotación, a veces sin nombrarlo. En este momento se utilizan baterías de litio y hay gente en las minas sacando eso y viviendo en condiciones infrahumanas.