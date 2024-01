Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 25 de enero de 2024, p. 3

La obra de teatro Leonora (oratorio sonámbulo en las tierras de España), del dramaturgo español Alberto Conejero, que se estrenó en el pasado Festival CulturaUNAM y después tuvo una temporada al final del año pasado, ofrecerá ocho únicas funciones a partir de hoy nuevamente en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz.

Dirigida por Juan Carrillo y protagonizada por Carolina Politi, la pieza narra en primera persona uno de los episodios más dramáticos en la vida de la artista surrealista y escritora Leonora Carrington (1917-2011): su reclusión en un hospital siquiátrico en Santander, España, gestionada por su padre –con quien no tenía una buena relación–, debido a su estado mental tras sufrir una violación grupal en Madrid, hasta que se escapa. Los eventos ocurrieron entre junio de 1940 y enero de 1941.

Leonora… toca un tema delicado dentro de la vida de Carrington, aunque Juan Carrillo señaló en su momento que ella lo abordó en el relato autobiográfico Memorias de abajo (1943). Para el director escénico, en el libro ella pide contar los hechos de la siguiente manera: No me preguntes a detalle qué sucedió, lo que viví fue desde otro lugar. Es decir, no hay que olvidar, sin embargo, ya basta de hablarlo de la manera que ustedes quieren escucharlo (La Jornada, 9/10/23).