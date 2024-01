Elba Mónica Bravo y Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 25 de enero de 2024, p. 29

Residentes de la colonia Molino del Rey, en la alcaldía Miguel Hidalgo, retiraron ayer al mediodía el bloqueo que mantuvieron desde el lunes pasado en la esquina de la avenida Alencastre y la calle Alicama, luego de que el abasto de agua se restableció en sus viviendas con presión suficiente para subir a los tinacos, ya que carecen de cisterna.

Cecilia Vega, coordinadora de la Comisión de Participación Comunitaria, dijo que se acordó con autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y de Miguel Hidalgo un encuentro para la próxima semana en el que solicitarán que no nos falte el agua, pero si se tiene que reducir el suministro que nos avisen y no nos dejen en cero .

Además, pidieron que se revisen las tarifas que llegan en los recibos a su domicilios cada bimestre, pues en algunos casos sólo por tener un negocio en el que no utilizan agua, como es el caso de una papelería, se deben pagar entre 5 mil y 6 mil pesos.

Reprocharon que durante su manifestación una conductora arrollara a tres personas: No le importó, se llevó de corbata a tres personas , aunque no fue necesario que se les trasladara a un hospital; no obstante, uno de los vecinos y la automovilista fueron remitidos al Ministerio Público para rendir declaración.

En otro caso, residentes de la alcaldía Gustavo A. Madero bloquearon la esquina de las calles La Corona y Puerto Acapulco, en la colonia La Palma, porque dicen que desde hace más de ocho meses padecen de desabasto.