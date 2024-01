Ángel Bolaños Sánchez

Usuarios del transporte público que brinda el gobierno capitalino dijeron que recurren ocasionalmente o de plano no utilizan el servicio de Internet gratuito que se ofrece en los Centros de Transferencia Modal (Cetrams), estaciones y vehículos por las dificultades que representa la conexión, además de que cuando logran acceder sufren de navegación lenta, desconocen los lugares de acceso o porque prefieren navegar con los datos que pagan a los proveedores de telefonía.

En el paradero norte de la estación Taxqueña del Metro, junto a uno de los postes con el ícono de conexión inalámbrica, Daniel, checador de una ruta de autobuses, dijo que utiliza el servicio gratuito todo el tiempo que está allí para controlar las salidas de los camiones, a veces falla, se pone lento, yo creo que se satura .

En cambio, pasajeros formados en las bahías de abordaje que manipulaban sus teléfonos mencionaron que no buscan usar el servicio gratuito de la red, por lo que navegan con los datos que tienen contratados; César Fernández, estudiante de preparatoria, comentó que no, ya que falla bastante y es lento , por lo que utiliza el que tiene contratado por 50 pesos a la semana, mientras otros dijeron desconocer que existía esa facilidad.